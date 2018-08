Vuurwerkfestival Scheveningen afgelast vanwege harde wind

De eerste dag van het Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen gaat vandaag niet door. Het verwachte slechte weer gooit roet in het eten, zegt de organisatie.

Er wordt vanavond windkracht 6 verwacht, net als onweer en flinke golven op het water. "Het is een serieuze domper, maar dit zijn enorme windstoten", zegt voorzitter Bjorn van Dijl van de organisatie tegen Omroep West. "De Oostenrijkers en Japanners stonden al klaar voor de show. Die moeten nu afbreken en het vuurwerk gaat weer terug de bunker in."

Schuiven

De organisatie doet er alles aan om de geplande shows te verplaatsen naar de andere festivaldagen. "We zijn nog druk aan het schuiven, maar de Belgen hebben al gezegd dat zij wel naar volgend weekend verplaatst willen worden", aldus de voorzitter. "Morgen is een compleet ander weerbeeld. We verwachten dan geen enkel probleem."

Op het vuurwerkfestival laten teams uit acht landen dit en volgend weekeinde vuurwerkshows zien. Het vuurwerk wordt afgeschoten vanaf het strand. Vorig jaar trok het festival meer dan 300.000 bezoekers

Code geel

Het KNMI heeft voor de kustprovincies vanavond code geel afgegeven. Er worden windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur verwacht. Voor de zuidelijke provincies geldt de waarschuwing alleen vandaag. Voor de noordelijke kustprovincies geldt code geel ook morgen.