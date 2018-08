Nederlanders slaags bij Trevi-fontein na ruzie over selfie

Bij de Trevi-fontein in hartje Rome is een ruzie over de beste plek om een selfie te nemen uitgelopen op een handgemeen tussen een Nederlandse familie en een Amerikaans gezin. De ruzie ontstond toen een 19-jarige Nederlandse toeriste en een 44-jarige Amerikaanse hun oog lieten vallen op dezelfde plek om een selfie met de barokke fontein te maken.

Na een woordenwisseling werden de twee vrouwen handtastelijk. Hun familieleden lieten zich niet onbetuigd en deelden vuistslagen en trappen uit. Pas na tussenkomst van de ordebewakers die bij de fontein staan, werd de ruzie beƫindigd. Uiteindelijk kwamen de kemphanen ervan af met wat blauwe plekken en kneuzingen. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt.

In de zomer trekt de Trevifontein dagelijks een onafzienbare stroom toeristen. De meeste willen even stilstaan om een muntje in het water te gooien. Vorig jaar stelde de burgemeester van Rome voor om stilstaan bij de fontein te verbieden om de opstoppingen bij het beroemde kunstwerk te vermijden, maar die maatregel is nog niet doorgevoerd.