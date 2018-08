Oud-wielrenner en Tourwinnaar Jan Ullrich opgepakt

Ullrich werd in 1973 geboren in Rostock, dat toen nog deel uitmaakte van de communistische DDR. Hij ging op zijn dertiende naar een speciale school waar sporttalenten van de DDR werden opgeleid.

In 1993 werd hij wereldkampioen op de weg bij de amateurs. Als prof werd hij bij zijn eerste deelname aan de Tour de France, in 1996, meteen tweede. Een jaar later won hij. In de jaren daarna stonden Marco Pantani, een knieblessure en vooral Lance Armstong nieuwe overwinningen in de weg.

Ullrich stopte in 2007 na een dopingzaak en ontslag bij zijn ploeg met wielrennen. Pas in 2013 gaf hij toe dat hij doping had gebruikt.

In 2017 werd hij in Zwitserland tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden veroordeeld, omdat hij in beschonken toestand een ernstig verkeersongeluk had veroorzaakt.