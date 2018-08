Haitink een van de vervangers van Gatti bij Concertgebouworkest

Bernard Haitink en nog drie dirigenten nemen de concerten van het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) in de eerste vier weken van het seizoen over van de ontslagen dirigent Daniele Gatti. De orkestleiding moet met grote spoed vervanging zoeken na het ontslag van de Italiaanse chef-dirigent op 2 augustus. Gatti was in opspraak geraakt wegens ongepast gedrag.

Het orkest meldt op de eigen website dat de 89-jarige Haitink, oud-chef-dirigent en sinds 1999 ere-dirigent van het orkest, eind augustus en begin september twee concerten overneemt, een in Amsterdam en een in Luzern. Het programma is veranderd in Mahlers Symfonie nr. 9, een stuk dat Haitink al dertig keer met het Concertgebouworkest heeft uitgevoerd.

De andere dirigenten die worden ingevlogen om de lege plek op de bok in te nemen, zijn Thomas Hengelbrock, Manfred Honeck en Kerem Hasan. Alle drie hebben eerder voor het orkest gestaan.