'Rijkste Brit en pleitbezorger brexit verhuist naar Monaco'

De rijkste man van Groot-Brittannië en pleitbezorger van een harde brexit, Sir Jim Ratcliffe, verhuist naar belastingparadijs Monaco. Dat schrijven Britse media in navolging van The Telegraph. Ratcliffe wil niet op de berichtgeving reageren. Een woordvoerder van zijn bedrijf Ineos zegt tegen The Guardian dat het om een privékwestie gaat. Het hoofdkwartier van Ineos blijft wel in Londen gevestigd.

Het vermogen van Ratcliffe bedraagt naar schatting 23,5 miljard euro. In mei van dit jaar deed hij zijn beklag bij The Sunday Times, omdat hij met een geschat vermogen van 17 miljard euro als achttiende in het rijtje van rijkste Britten was geëindigd.

Om dat recht te zetten, gaf hij inzage in de banktegoeden van Ineos en liet hij de krant de waarde van twee jachten en zijn landgoed aan de Britse zuidkust taxeren.

Brexit

In de aanloop naar het brexitreferendum in 2016 schaarde Ratcliffe zich in het leave-kamp. Hij zei dat Groot-Brittannië uitstekend zonder de Europese Unie zou kunnen.

Toen de uitslag bekend was, riep hij de regering op hard te onderhandelen: "Wanneer het erop aankomt en er punten worden gewonnen of verloren, is er geen ruimte voor zwakheid of opgeven". Ook zei hij dat de Britten de beste troeven in handen hebben.

Ineos

Na een carrière bij grote petrochemische bedrijven begon Ratcliffe in 1998 voor zichzelf. Hij specialiseerde zich in het opkopen van slecht lopende onderdelen van grote bedrijven. Ineos heeft nu 18.500 medewerkers in dienst. Vorig jaar maakte het bijna 2,5 miljard euro winst. Zelf heeft Ratcliffe 60 procent van de aandelen in handen.

In juni is hij door koningin Elizabeth geridderd vanwege zijn verdiensten voor het bedrijfsleven.