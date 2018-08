Vrouwen in gevangenis kunnen gratis kleding uitzoeken

Vrouwelijke gevangenen in gevangenis Ter Peel kunnen sinds kort gratis sokken, ondergoed,T-shirts, jeans, schoenen en jassen uitzoeken. Dankzij de kledingbank in de vrouwengevangenis in Evertsoord in Limburg. Die wordt beheerd door een vrouwelijke gedetineerde.

De meeste vrouwen hebben nauwelijks kleren bij zich als ze binnenkomen. "Ze worden vaak à la minute opgenomen, of zijn dakloos", vertelt de beheerder.

Vrouwen krijgen relatief weinig bezoek als ze vastzitten, in vergelijking met mannen. "Dat is lastig en duur als het om buitenlandse vrouwen gaat, of als de familie ver weg woont."

Nylon pak

Doordat niemand schone was komt brengen, zijn de vrouwelijke gedetineerden veroordeeld tot het dragen van een nylon pak uit één stuk.

Medewerkers van Ter Peel hebben zich het lot van de vrouwen aangetrokken en zijn daarom de kledingbank Kleer en Meer begonnen. Als een gevangene behoefte heeft aan kleding, kan ze vier items in de winkel passen en uitzoeken.

'Alles bedekken'

De winkel heeft van alles op voorraad, in zomer- en wintervariant. De kleding en schoenen zijn geschonken. De enige voorwaarde is, dat de kleren beschaafd zijn. "Ze moeten wel alles bedekken," vertelt de beheerder van de kledingbank aan 1Limburg.

Ter Peel is de enige vrouwengevangenis met zo'n voorziening. Er zitten zo'n 3000 vrouwen vast. Het merendeel is tussen de 20 en 30 jaar oud; de helft van hen moet zitten voor misdaden die met drugs te maken hebben.