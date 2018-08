Winkeliers worstelen met online-concurrentie

De opbloeiende economie heeft veel winkeliers de omzetgroei gebracht waar zo lang naar verlangd is. Consumenten hebben vertrouwen en meer geld door meer banen en stijgende lonen. Toch is het beeld in de detailhandel niet overal even rooskleurig, want niet elke branche doet het goed en online is een meedogenloze concurrent van de winkelstraat, zo concluderen economen van ABN Amro in een rapport over de retailers.

De verkoopvolumes in de detailhandel stegen in de eerste vijf maanden van dit jaar met ruim 3 procent. Omzetgroei was er vooral bij doe-het-zelfwinkels, bouwmarkten, keukenwinkels, meubel- en woninginrichters en drogisterijen.

Bij de kleding- en schoenenwinkels was er omzetverlies. Het warme weer speelt de mode- en kledingbranche behoorlijk parten. Winkels met consumentenelektronica verkopen weliswaar meer, maar verdienen minder door de aanhoudende druk op de prijzen. En voedingsspeciaalzaken hebben last van supermarkten die vol inzetten op vers eten en drinken.

Maar het is vooral online dat omzet wegzuigt. De grootste omzetgroei werd online geboekt: meer dan 20 procent. De consument switcht moeiteloos van de fysieke winkel naar de goedkopere onlinewinkel met het ruimere assortiment, die makkelijk en voor niks thuis bezorgt.

Goud en zilver

De groeiende economie zorgt voor wind in de rug van de juweliersbranche. Luxe producten als gouden en zilveren sieraden, juwelen en horloges vallen steeds meer in het bereik van koopkrachtige consumenten. Voor dit jaar verwacht ABN Amro een omzetgroei van 1,5 procent.

Maar ook in deze branche rukt online hard op. In 2012 bedroeg het aandeel online in de omzet uit sieraden 3 procent, in 2018 is dat al het viervoudige, namelijk 12,7 procent.

Juweliers zetten ook steeds meer in op sociale media om een jonger koperspubliek te bereiken en sieraden aan de man te brengen. Social influencers dragen de sieraden en plaatsen foto's en berichten. Millennials, tussen de 20-35 jaar, zijn een interessante doelgroep. Ze hebben werk, hebben geld te besteden en krijgen meer oog voor sieraden.