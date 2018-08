Schiphol schrapt 75 vluchten vanwege het weer

Vanwege de slechte weersomstandigheden zijn op Schiphol 75 vluchten geschrapt. Er kan maar één start- en landingsbaan worden gebruikt, in plaats van de gebruikelijke twee.

Van onveilige situaties is geen sprake, zegt een woordvoerder van de Luchtverkeersleiding Nederland. "Vanuit de luchtverkeerstoren is het zicht wat slechter dan normaal door regen en mist."

In heel het westen van Nederland en op de Wadden worden vanavond en vannacht windstoten verwacht met snelheden die kunnen oplopen tot 110 kilometer per uur. KNMI heeft daarom code oranje afgegeven. In het oosten van het land geldt code geel.

De piek van de storm wordt verwacht tussen 21.00 uur en 02.00 uur. Tot nu toe is het rustig. Behalve op Schiphol en op wat campings waar gasten last hebben van wateroverlast leidt het weer voor zover bekend tot weinig problemen.