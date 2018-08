'Koerden stuurden Nederlandse vrouwen terug naar IS'

Koerden in Syrië sturen IS-vrouwen die zij gevangenhouden terug naar gebied dat in handen is van de terroristische organisatie. In ruil krijgen ze Koerdische strijders terug die door IS worden vastgehouden. Op die manier zijn ook drie Nederlandse vrouwen naar IS-gebied teruggestuurd. Dat zeiden documentairemaker Sinan Can en de vader van een Nederlandse IS-vrouw in DeNieuws BV op NPO Radio 1.

In de Koerdische kampen zit een onbekend aantal vrouwen uit West-Europa die zich enkele jaren terug bij IS hebben aangesloten. Door het strijdverloop of op eigen kracht kwamen zij in Koerdisch gebied terecht, waar ze onder zeer zware omstandigheden worden vastgehouden. Geregeld zijn er ook kinderen bij.

De Koerden willen van hen af, maar veel landen, waaronder Nederland, weigeren hen terug te halen. Het kabinet-Rutte zegt dat het gebied te gevaarlijk is om Nederlandse ambtenaren naartoe te sturen. Ook worden de vrouwen en kinderen als potentiële terroristen beschouwd.

Sinan Can

Journalist Can maakte eerder dit jaar een documentaire over de Nederlander Houssein, die het kamp bezocht waar zijn dochter en kleinkinderen (3 en 4) gevangen zitten. In De Nieuws BV zei hij dat meerdere bronnen hem hebben bevestigd dat de Koerden vrouwelijke gevangenen voor Koerdische strijders hebben geruild. Daar waren Egyptische, Albanese, Duitse, Tsjetsjeense, Indonesische en ook Nederlandse vrouwen bij.

Can snapt de Koerden wel. Die hebben Nederland en andere landen herhaaldelijk opgeroepen de gevangenen op te halen. "Op een gegeven moment denk je: er gebeurt maar niks."

Dat het gebied voor Nederlanders te onveilig zou zijn, vindt Can een slecht argument. De Koerden hebben gezegd dat ze de gevangenen desnoods naar veilig gebied willen brengen waar Nederland hen kan oppikken.

Transporten

Houssein hoorde van zijn dochter dat er zeker twee transporten met in totaal 28 vrouwen zijn geweest. "Daaronder waren drie Nederlandse vrouwen en twee Belgische", zei hij op de radio. Can beaamde dat aantal. Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet daarover door Nederlandse veiligheidsdiensten van op de hoogte zijn gebracht, zei Houssein.

Het is niet bekend of er vrouwen bij zijn die met de ruil hebben ingestemd.