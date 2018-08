Eerste Sprinters met toilet het spoor op

De NS zet vanaf vandaag de eerste omgebouwde Sprinters met een toilet aan boord in op het Nederlandse spoor. Het gaat om de zogenoemde SLT (Sprinter Light Train), die sinds 2009 op het spoor is.

Bij de introductie van de treinen vond de NS het nog niet nodig om de treinen te voorzien van een toilet, tot frustratie van veel reizigers. "Met de kennis van nu zeggen we: hadden we niet moeten doen", zegt het spoorwegbedrijf over het ontbreken van het toilet.

35.000 stoelen

De vernieuwde trein krijgt onder meer een groot rolstoeltoegankelijk toilet, een plek voor twee fietsen en een schuiftrede bij de deur.

Ook komen er per trein twee speciale plekken voor rolstoelen, waarbij ook een noodknop is aangebracht. Voor mensen met een visuele beperking is voelbare informatie aangebracht. En ook worden de 35.000 stoelen van de 131 treinen opnieuw bekleed.

Volgens NS is met alle aanpassingen een investering van "vele tientallen miljoenen euro's" gemoeid en biedt de trein "het hoogste niveau van toegankelijkheid en nog meer comfort".

De eerste twee treinen zijn inmiddels klaar. Naar verwachting zijn alle 131 treinen eind 2021 aangepast.