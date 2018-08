Zware windstoten in hele land, code oranje voor westen en Wadden

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het hele land. Vanavond en vannacht kunnen in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer en het Waddengebied zeer zware windstoten voorkomen tot 110 kilometer per uur.

In die gebieden is vanavond code oranje van kracht. In de rest van Nederland komen zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur voor. Hiervoor geldt code geel.

In het extreemste scenario is plaatselijk windkracht 9 mogelijk, meldt Weerplaza. De storm kan veel schade veroorzaken, omdat bomen door de droogte ernstig verzwakt zijn. De piek zal tussen 21.00 en 02.00 worden bereikt. De windstoten zullen in de nacht naar vrijdag weer in kracht afnemen.

Op dit moment trekken onweersbuien het zuidoosten van het land binnen, met kans op hagel en windstoten tot 75 kilometer per uur. In de loop van de middag neemt het aantal buien en windstoten in de rest van het land toe.