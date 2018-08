Acteur Cor van Rijn (89) overleden

Acteur Cor van Rijn (89) is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Van Rijn werd in 1929 geboren in Rotterdam. Hij begon in de jaren 50 aan het toneel bij de Rotterdamse Comedie en het cabaret van Toon Hermans.

In de beginjaren van de tv was hij in tientallen producties te zien. Dat bleef hij doen tot in de jaren 80. Zo speelde hij onder meer mee in de populaire jeugdserie De Zevensprong (1982), naar het boek van Tonke Dragt.