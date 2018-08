Haags PVV-raadslid Willie Dille plotseling overleden

Het Haagse PVV-raadslid en voormalig Kamerlid Willie Dille is plotseling overleden. Fractievoorzitter Karen Gerbrands van de Haagse PVV bevestigt dat bericht op Twitter. Vermoedelijk heeft ze zelfmoord gepleegd.

"Met verslagenheid en intens verdriet hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze collega, strijdmakker en bovenal vriendin Willie Dille", schrijft Gerbrands. "Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop kon zij niet meer dragen. Wij zullen door strijden, zodat haar dood niet voor niets is geweest."

In een verklaring zegt PVV-leider Geert Wilders met "grote verslagenheid kennisgenomen te hebben" van het overlijden van Dille. "Ze was een geweldig warme collega die altijd oog had voor haar medemens en de jeugd in het bijzonder. Wij zullen haar enorm missen. Woorden schieten tekort." Premier Rutte zegt geschokt te zijn en wenst de PVV sterkte "met dit zware verlies".

'Grote schok'

Burgemeester Krikke van Den Haag heeft besloten haar vakantie af te breken en terug te keren naar Den Haag. "Dit nieuws is voor iedereen een grote schok", schrijft ze in een reactie. "De gemeenteraad verliest een betrokken en gepassioneerd raadslid en collega. Willie Dille stond voor haar zaak. Ze kon stevig debatteren, maar kon ook humoristisch uit de hoek komen."

Dille zat tussen 2010 en 2012 namens de PVV in de Tweede Kamer. Ze zat in 2010 enige tijd in de Haagse gemeenteraad en keerde daar in 2012 terug.

Video

Gisteren plaatste Dille op Facebook een filmpje waarin ze zei dat ze in maart 2017 slachtoffer is geworden van een groepsverkrachting door moslims. Volgens Dille wilden die dat ze haar mond zou houden in de Haagse gemeenteraad. In het filmpje kondigde Dille ook aan dat ze stopt met haar werk in de politiek.

Dille suggereert in het filmpje dat Arnoud van Doorn, een voormalig lid van de PVV die nu in de raad zit voor een islamitische partij, achter de verkrachting zit. Hij ontkende op Twitter. "Ik ben op vakantie, dus bellen heeft geen zin", schreef hij gisteren. "Ik verlaag mij niet tot een inhoudelijke reactie op de aantijgingen. Wel overweeg ik aangifte wegens smaad en laster."

Het filmpje is ondertussen verwijderd van Facebook.