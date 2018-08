Argentijnse Senaat stemt tegen legalisering abortus

De Argentijnse Senaat heeft met een kleine meerderheid tegen de legalisering van abortus in het land gestemd. Na een debat dat meer dan zestien uur duurde, bleek dat 38 van de parlementariërs niets zagen in legaliseren van abortus. 31 van de senatoren stemden voor het voorstel, twee onthielden zich van stemming.

Eerder stemde het Argentijnse Huis van Afgevaardigen voor het legaliseren van abortus. Ook toen was de meerderheid klein: 129 congresleden stemden in juni voor de legalisering van abortus, 125 tegen. Het debat daar duurde ruim 22 uur.

Veertien weken

Volgens het voorstel zou abortus in Argentinië in de eerste veertien weken van een zwangerschap legaal moeten worden. Nu is abortus alleen toegestaan na een verkrachting, of als de situatie voor de zwangere vrouw levensbedreigend is. Geschat wordt dat er elk jaar honderdduizenden illegale abortussen worden gepleegd.

Dat er in de Senaat van het Zuid-Amerikaanse land überhaupt gesproken wordt over abortus is toe te schrijven aan een steeds sterker wordende pro-abortusbeweging. Van oudsher is de ingreep in het overwegend katholieke Zuid-Amerika een taboe. 70 procent van de Argentijnen is katholiek en binnen de kerk werd een heftige campagne gevoerd tegen de legalisering van abortus.