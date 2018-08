Tilos, het Griekse eiland dat asielzoekers wil

Ali is deze ochtend bezig het klaargemaakte deeg in de oven te schuiven. De 33-jarige Syriër had in zijn thuisland zijn eigen restaurant en was daar ook chef. Met zijn vrouw Nona (27) en drie kleine kinderen woont hij nu zo'n acht maanden op Tilos.

Hij werkt van middernacht tot 's ochtends vroeg en is blij met zijn werk. "Het is beter te werken dan niets te doen", vertelt hij. "Je vergeet de stress en de spanning. Ik krijg een salaris en we zijn verzekerd."

Toch weet hij niet of hij met zijn familie op Tilos of in Griekenland zal blijven. Die beslissing is moeilijk en nog niet genomen, zeggen hij en zijn vrouw Nona. "Het belangrijkste is nu dat mijn man werk heeft, en de kinderen naar school kunnen. De oudste, Kinana, spreekt al behoorlijk Grieks."