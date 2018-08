In Drachten zijn twee mensen om het leven gekomen bij een brand in een rijtjeswoning. Het huis is volledig verwoest, meldt de brandweer.

Een aantal mensen is van het dak gehaald. Zeven mensen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De brand aan de Handwerkerszijde brak rond 02.45 uur uit. Er werd een hoogwerker ingezet om de mensen van het dak te halen.

Over de oorzaak van de brand en de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.