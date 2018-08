'Verwaarloosde kinderen New Mexico getraind voor schietpartijen op scholen'

De elf kinderen die maandag door de politie in de Amerikaanse staat New Mexico werden gered uit een trailer in een afgelegen woongemeenschap, werden getraind om schietpartijen uit te voeren op scholen.

Dat staat te lezen in de aanklacht die is ingediend tegen de hoofdverdachte in de zaak, Siraj Ibn Wahhaj. Hij wordt verdacht van mishandeling van de kinderen, die tussen de 1 en 15 jaar oud zijn. Toen agenten de kinderen aantroffen, hadden ze nauwelijks voedsel, kleding en water.