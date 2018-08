VS legt Rusland nieuwe sancties op vanwege vergiftiging Skripal

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken neemt nieuwe maatregelen tegen Rusland vanwege de vergiftiging van de oud-geheim agent Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië. Volgens de VS is bewezen dat Rusland achter die aanval zit en daarbij een zenuwgif heeft gebruikt.

In maart zette de VS al Russische diplomaten uit. Een groot aantal lidstaten van de Europese Unie en landen als Australië, Canada, Oekraïne en Albanië deden hetzelfde.

Sergej Skripal is een voormalig Russische dubbelspion, die al jaren in het Britse Salisbury woont. In maart werden hij en zijn dochter vergiftigd met het gif novitsjok. Volgens Londen zat Rusland achter de aanslag, maar Moskou spreekt dat tegen. De Skripals overleefden de vergiftiging en zijn alweer enige tijd uit het ziekenhuis.

Joelia Skripal kwam ruim twee maanden na de vergiftiging met een verklaring over wat er was gebeurd: