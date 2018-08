Frans dorp heeft geen 400 inwoners, maar wel (bijna) een Hyperloop

De keuze viel op Droux na een intensieve lobby van lokale politici. Zij wilden het project, dat zo'n 21 miljoen euro moet gaan kosten, dolgraag naar Midden-Frankrijk halen. De bouw van het testcentrum kan veel doen voor de reputatie van de regio, was de gedachte. Met behulp van de actiegroep 'Hyperloop Limoges' moest het project worden binnengehaald.

Niet iedereen is enthousiast, zo melden Franse media. Op een bijeenkomst in de gemeente Limoges, waar Droux deel van uitmaakt, uitten inwoners hun zorgen over geluidsoverlast en negatieve gevolgen voor de landelijke omgeving in Haute-Vienne. Ook moet nog onderzoek worden gedaan naar de effecten op het milieu.