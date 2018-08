Portugal is bosbranden voorlopig niet de baas

"Het ziet er hier uit als een maanlandschap", zegt Thijs Bijloo. De 29-jarige student verbleef met vrienden in het huis van zijn moeder in de bergen bij Monchique. Zondag is hij naar de zuidkust getrokken om de brand te ontwijken, vandaag keerde hij terug in het dorp.

"Hier is het vuur zo goed als uit. De grote brand is verder getrokken naar het zuiden. Daar zijn helikopters en vliegtuigen bezig", zegt Bijloo, terwijl op de achtergrond een sirene klinkt. "Als ik richting de bergen kijk zie ik overal grote lappen zwarte grond. Er is ook een aantal huisjes licht aangetikt, maar verder is Monchique er goed vanaf gekomen."

Bijloo heeft in de buurt van Monchique een bijzondere vorm van brandpreventie gefilmd. Om te voorkomen dat de natuurbranden verder uitbreiden, brandt de de brandweer preventief stukken land af. "Dat land kan niet nog een keer vlam vatten en vorm zo een natuurlijke grens", legt Bijloo uit.