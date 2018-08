Britse brandweermannen leggen spectaculaire 'firenado' vast

De brandweer was al een tijd bezig met blussen bij het gebouw in de regio Derbyshire. In de fabriek stonden stapels plastic pallets in brand en daardoor kwam er veel zwarte rook vrij.

Metershoge draaikolk

Tussen de grote rookpluimen ontstond ineens een vuurtornado, schrijven brandweermensen op Facebook. "Er gebeurde iets soortgelijks als bij een normale tornado; de koude lucht kwam in aanraking met warme lucht", leggen ze uit.

Daardoor ontstond een draaikolk van wind en vuur, die metershoog kwam. Dit soort wervelwinden kan snelheden van meer dan 160 kilometer per uur halen.

Bij de brand vielen overigens geen gewonden. Het kostte de brandweer uiteindelijk zo'n twaalf uur om het vuur onder controle te krijgen.