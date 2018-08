Nederlandse Ryanair-piloten gaan vrijdag staken, Ryanair stapt naar de rechter

Nederlandse piloten van Ryanair willen vrijdag staken, heeft vakbond VNV bekendgemaakt. De piloten sluiten zich daarmee aan bij stakingen in Duitsland, Zweden, Belgiƫ en Ierland.

Ryanair probeert de staking via de rechter te verbieden. Mocht de staking wel doorgaan, dan kunnen Nederlandse vakantiegangers waarschijnlijk niet vertrekken vanaf Schiphol, Eindhoven, Maastricht en luchthavens als Weeze (Duitsland) en Brussel Charleroi.

"De kans is groot dat er helemaal geen Ryanair-vluchten vertrekken. Het hangt ervan af of de Ryanair-directie andere piloten laat invliegen", zegt Joost van Doesburg van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers.

Op vrijdag vertrekken vanaf Eindhoven onder meer vluchten naar Praag, Pisa, Lissabon en Valencia. Vanuit Amsterdam staan vier vluchten naar Dublin gepland. In andere landen heeft Ryanair al een groot deel van de vluchten geschrapt.

Kort geding

Ryanair spant een kort geding aan om te voorkomen dat Nederlandse piloten deze zomerperiode het werk neerleggen. Die zaak dient morgen bij de rechtbank in Haarlem.

Volgens de advocaat van Ryanair, Jochem Croon, is een stakingsverbod in Nederland haalbaar, omdat het Gerechtshof van Amsterdam eerder een personeelsstaking bij Easyjet op Schiphol verbood. In die zaak oordeelde de rechter dat reizigers door een staking in een weekend in de drukke vakantieperiode te zwaar zouden worden gedupeerd.

Het is de eerste keer dat Nederlandse piloten van Ryanair gaan staken. Vorig jaar beloofde de Ierse luchtvaartmaatschappij met vakbonden afspraken te maken, maar maandenlang overleg heeft niets opgeleverd, zegt de vakbond.

Vervelend

De cao-onderhandelingen tussen Ryanair en de VNV, de Nederlandse vakbond voor piloten, zitten muurvast. De VNV eist onder meer dat Ryanair het Nederlands arbeidsrecht toepast op de piloten, en niet het Ierse recht, dat minder bescherming biedt. Daarnaast wil de vakbond dat piloten niet als zzp'er werken maar in dienst worden genomen.

VNV-onderhandelaar Van Doesburg: "Bij de Nederlandse piloten is het Nederlandse arbeidsrecht niet van toepassing. Ze werken op basis van schijnzelfstandigheid, moeten doorwerken bij ziekte en kunnen zomaar van de ene op de andere dag worden overgeplaatst naar het buitenland."

Hij zegt dat piloten het vervelend vinden dat reizigers door de staking worden gedupeerd, maar Ryanair heeft volgens hem een wakeup-call nodig. De vakbond overweegt ook volgende week actie te voeren. Concrete plannen zijn er nog niet.