Nablussen Drentse heidebrand duurt nog dagen: zwart maanlandschap blijft over

Een zwart maanlandschap met hier en daar een boom. Dat is wat er is overgebleven van het natuurgebied in Wateren, na de grote heidebrand die er gisteren woedde. Naar verwachting zal het nablussen nog twee dagen duren.

"Smeulende resten kunnen door oplaaiende wind weer branden", zegt Gerrit Jan Ruesink van de brandweer Drenthe. Vijf brandweerauto's zijn gebleven om na te blussen.

Mannen in gele pakken

Daarnaast is een speciale eenheid opgeroepen: de Handcrew Overijssel, specialisten op het gebied van natuurbrandbestrijding. Twintig mannen in gele pakken met een waterzak op de rug en een bijl plus schoffel gaan de brandhaarden langs, schrijft RTV Drenthe.

"Daarmee woelen we de grond om", zegt teamleider Adriaan ter Huurne. "We schrapen er steeds een laagje af en blussen vervolgens met water uit een hogedrukspuit. Dat is vrij arbeidsintensief. Op sommige plekken onder de grond is het nog erg heet."

Van zwart naar groen

Teddy Bezuijen, van het Drents Landschap, tuurt vol ongeloof over het zwartgeblakerde landschap. "Wat een triest gezicht. Dat zo'n groot stuk natuur verloren is gegaan."

Hij verwacht dat de zwarte kleur snel wordt ingeruild voor een groene. "Als het weer regent, zal het gras na zo'n twee weken weer tevoorschijn komen. Hopelijk komt de heide ook snel weer terug."

Ruim 75 hectare ging in vlammen op. Vier campings werden ontruimd; honderden vakantiegangers werden geƫvacueerd.