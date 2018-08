Gedupeerden aardbevingsschade krijgen rente over schadebedrag

Huishoudens die recht hebben op vergoeding voor schade door de gaswinning in Groningen, krijgen 2 procent rente over het toegekende bedrag. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen besloten.

De rente gaat terug tot het moment dat de schade is ontstaan. "Er zit vaak ruime tijd tussen de schademelding en de uitkering", zegt voorzitter Bruno van Ravels van de commissie. "De rente is compensatie omdat de schadevergoeding zo laat wordt uitgekeerd."

Hij geeft een voorbeeld: "Stel: iemand heeft precies een jaar geleden een scheur ontdekt en dat wij precies een jaar daarna 5.000 euro schadebedrag uitkeren. Dan krijgt de melder 2 procent rente en dus 100 euro compensatie."

Vanaf het begin

In redelijk wat gevallen duurt het uitkeren langer dan een jaar. De rente geldt voor ieder jaar dat de schademelder wacht op de vergoeding, vanaf het moment dat de schade dus is ontstaan.

De commissie heeft inmiddels zo'n 125 besluiten genomen. In totaal heeft het instituut de afgelopen vier maanden ongeveer 350.000 euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Van Ravels verwacht dat de schade-uitkeringen zullen oplopen. "We concentreren ons nu op eenvoudiger schades en er komen ook nog grotere aan", zegt hij tegen RTV Noord.

Afgelopen nacht was er weer een aardbeving in de omgeving van Appingedam, met een kracht van 1,9. De beving vond plaats om even voor 05:00 uur op 3 kilometer diepte. Diverse mensen hoorden daarbij ook een knal.