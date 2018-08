In de wc van een vliegtuig van American Airlines is een foetus gevonden. Schoonmakers ontdekten hem toen het vliegtuig was aangekomen op het vliegveld LaGuardia in New York en sloegen alarm.

Het toestel kwam uit Charlotte, in North Carolina. De politie onderzoekt de zaak; voor zover bekend is de moeder nog niet gevonden.

Volgens Amerikaanse media was de foetus ongeveer zes maanden oud. Een foetus van die leeftijd is gemiddeld 37 centimeter groot en weegt bijna een kilo.