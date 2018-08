Groen geloven: zonnepanelen in kruisvorm en zuinige kranen in moskeeën

Zonnepanelen in de vorm van een kruis, een Madonna van plastic afval of sensors bij kranen voor rituele wassingen: het aantal milieubewuste kerken en moskeeën groeit. Deze week krijgt de tweehonderdste religieuze gemeenschap het label 'groen'.

Vorig jaar waren er nog maar 130 kerken of moskeeën met dat label. Inmiddels meldt zich iedere week een nieuwe geloofsgemeenschap aan bij de GroeneKerkenactie, een landelijk platform voor religieuze instellingen.

De groene kerken en moskeeën proberen niet alleen minder en groenere energie te gebruiken, ze willen hun achterban ook informeren over duurzaam leven.

Groene daken

De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear, twee koepelorganisaties. Zij geven het groene label af en adviseren over mogelijkheden, zoals het plaatsen van zonnepanelen, duurzamer investeren, het gebruik van speciale verf die warmte beter vasthoudt of led-verlichting voor energiebesparing.

Daarnaast kan er groen op de daken geplant worden, ter isolatie en de bevordering van biodiversiteit. Sommige kerken komen ook met eigen initiatieven, zoals de Dominicanenkerk in Zwolle. Daar maakte een kunstenaar een Mariabeeld van plastic afval.

Ook in de moskee

Anders dan de naam doet vermoeden, bestaat GroeneKerkenactie niet alleen uit kerken. Sinds 2016 werken ook moskeeën mee om te verduurzamen. Onder de 200 groene gemeenschappen zijn twaalf moskeeën.

Mastafa Yigit, bestuurslid van Islamitische Stichting Nederland (ISN), heeft grote ambities voor de 147 moskeeën die onder ISN vallen. Binnen twee jaar wil hij dat duurzaamheid bij alle moskeeën op de agenda staat. "In de islam is het belangrijk dat je goed zorgt voor je medemens, de aarde en alles wat leeft."

Volgens Jan Vroonland, vrijwilliger bij Kerk in Actie en actief betrokken bij het benaderen van moskeeën, is duurzaamheid een verbindende factor tussen religies. "We willen allemaal schone lucht en gezond eten, dus dat bindt ons voor 100 procent." Hij hoopt uiteindelijk ook andere gemeenschappen, zoals de joodse en boeddhistische, erbij te betrekken.