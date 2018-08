Opmars Glennis Grace in America's Got Talent zet door

Met haar keuze voor Nothing Compares 2U wilde ze origineel zijn. Jurylid Mel B had haar eerder het advies gegeven niet alleen maar liedjes van Whitney Houston te zingen.

America's Got Talent is zeer populair in de VS. Eerdere afleveringen trekken gemiddeld 11 miljoen kijkers.

De liveshows beginnen volgende week en daarin neemt ze het op tegen zes andere kandidaten. Als de Nederlandse wint krijgt ze in ieder geval een miljoen dollar en een platencontract.

Haar optredens in de VS zijn ook hier niet onopgemerkt gebleven. In oktober treedt ze twee keer op in de AFAS Live in Amsterdam.