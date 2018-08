Spaanse straaljager vuurt per ongeluk raket af boven Estland

Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft boven Estland per ongeluk een raket afgeschoten. Er werd geen schade aangericht, meldt de krant El PaĆ­s. Het vliegtuig deed mee aan een missie van de NAVO.

Het type raket zou zich in dit soort situaties automatisch kunnen vernietigen, maar of dat in dit geval ook is gebeurd is onduidelijk. Er werden helikopters de lucht in gestuurd om de raket te vinden, maar dat leidde tot niets.

De raket heeft een beperkte hoeveelheid springstof. Volgens de Estse strijdkrachten was de schade bij een inslag te overzien geweest. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak.

De Baltische staten, die grenzen aan Rusland, hebben zelf geen gevechtsvliegtuigen en maken om die reden gebruik van NAVO-toestellen.