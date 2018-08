VS zet nieuwe stap in handelsconflict met China

De Amerikaanse regering trapt het gaspedaal nog wat dieper in in het handelsconflict met China. Nieuwe handelstarieven waarmee president Trump al schermde, worden vanaf 23 augustus van kracht.

Het gaat om een heffing van 25 procent op een reeks industriƫle producten, waaronder stoomturbines en ijzeren leggers. De tarieven raken nog eens 16 miljard dollar aan Chinese importgoederen. Dat bedrag komt boven op importtarieven ter waarde van 34 miljard dollar. In reactie daarop trof Peking al tegenmaatregelen.

Trump is van mening dat de handelsbalans met China te zeer scheefgegroeid is. Ook beschuldigt de VS China van oneerlijke praktijken, zoals cyberdiefstal. Verder zouden Amerikaanse bedrijven in ruil voor toegang tot de Chinese markt gevoelige handelsinformatie moeten prijsgeven.

Trump heeft gedreigd met importbelastingen ter waarde van 200 miljard dollar. Ter vergelijking, jaarlijks bedroeg de Chinese import in de VS bij elkaar ruim 500 miljard dollar.