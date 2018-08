Recordaantal aanbiedingen in de supermarkt

Garstenveld vindt het opvallend dat supermarkten tegenwoordig het hele jaar door met aanbiedingen komen. "Vroeger was het vooral na Kerstmis of in september. Maar nu is het het hele jaar, lijkt wel."

Stunten gaat door

Aan het stunten met prijzen komt voorlopig geen einde, is ook de verwachting van supermarktkenner Paul Moers: "In de afgelopen crisis wilden de supers natuurlijk klanten naar binnen trekken en houden. Dat is heel goed gelukt. Maar nu, na de crisis, willen de ketens natuurlijk die lijn doortrekken. En daarom vechten ze elkaar bijkans de tent uit."

Daar komt nog bij dat drogisterijen als Kruidvat, Etos en ook een keten als Action, steeds meer supermarktartikelen verkopen. "Dus het is een enorme strijd. Daardoor behoren de supermarkten van Nederland tot de goedkoopste van Europa. En niemand kan afhaken, want dan speel je de concurrent in de kaart."

Mindere kwaliteit

Alwin van der Velden vergelijkt de prijzen op zijn website Superscanner. "Consumenten kunnen zien: hoeveel kost bijvoorbeeld de shampoo bij Jumbo en hoeveel bij Deen?" Ook hij ziet dat het aantal aanbiedingen fors groeit.

Wie betaalt al die aanbiedingen eigenlijk? Volgens Van der Velden leveren zowel de super als de fabrikant marge in. En de kans bestaat dat de kwaliteit van producten afneemt, het liefst zonder dat de consument dat merkt. "Als er elk jaar een paar gram minder rozijnen in een product worden gestopt, zal de klant dat heus niet merken. Of een mindere kwaliteit rozijnen. Want ja, er zal toch water bij de wijn gedaan moeten worden. Iets van dat geld moet worden terugverdiend."