Verkrachter opgepakt op weg naar het WK in Rusland

Een 30-jarige man is deze zomer op weg naar het WK in Rusland aangehouden op verdenking van twee verkrachtingen. Die zou de verdachte hebben gepleegd in Amsterdam in 2012 en 2014.

De eerste verkrachting waarvan de man wordt verdacht vond plaats in augustus 2012 in het Sloterpark in Amsterdam. Twee jaar later werd ook in het Vondelpark een vrouw verkracht. Het dna-profiel dat uit sporen van beide misdrijven kon worden opgesteld, wees erop dat het om dezelfde dader ging.

Zedenrechercheurs van de Amsterdamse politie vonden aanknopingspunten op sociale media en het spoor leidde naar het buitenland. Een internationaal opsporingsbevel leverde aanvankelijk niets op. Tot deze zomer.

WK voetbal

Toen de verdachte op weg was naar Rusland om het wereldkampioenschap voetbal te bezoeken, maakte hij een tussenstop op een Franse luchthaven. Daar werd hij aangehouden.

Na uitlevering aan Nederland is bij de man dna afgenomen. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft inmiddels bevestigd dat zijn dna overeenkomt met de sporen van de verkrachtingen uit 2012 en 2014.

De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. Ook willen politie en Openbaar Ministerie niet zeggen uit welk land hij afkomstig is.