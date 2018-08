Jongen (17) opgepakt voor uitschelden en slaan transgender

Een 17-jarige jongen is opgepakt voor het mishandelen en discrimineren van een transgender in Heerlen. Dat gebeurde twee weken geleden in het centrum van Heerlen. Het slachtoffer werd volgens de politie uitgescholden en geslagen.

De jongen maakt deel uit van een groep jongeren, die volgens de politie geregeld overlast veroorzaakt en mensen lastigvalt. Meerdere mensen werden door de jongeren uitgescholden, soms in discriminerende bewoordingen.

Raadsvragen

De jongen zou ook nog een andere transgender uitgescholden hebben. Volgens de Partij voor de Dieren werden de transgenders belaagd vanwege hun geaardheid. De partij wil van de burgemeester weten of er maatregelen genomen worden, meldt 1Limburg.