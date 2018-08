West Hollywood wil af van Trumps tegel op Walk of Fame

Het besluit van zijn gemeente was wel vooral symbolisch. De Walk of Fame ligt aan de Hollywood Boulevard en over die straat heeft West Hollywood formeel niets te zeggen.

De gemeente dient nu een officieel verzoek in bij de Kamer van Koophandel van Hollywood - de partij die wél zeggenschap heeft over de Walk of Fame - om de tegel weg te halen. Die laat weten dat er vooralsnog geen plannen zijn tegels te verwijderen en benadrukt dat zoiets ook nog nooit is gebeurd.

Vandalisme

Sinds 2007 ligt Trumps tegel op de Walk of Fame. Hij kreeg zijn vermelding op de wereldberoemde stoep voor zijn tv-programma The Apprentice.

Sinds Trump in juni 2015 aankondigde president van de VS te willen worden, is de tegel geregeld het doelwit van Trump-tegenstanders. In 2016 bouwde een straatkunstenaar een muurtje om de tegel. In oktober van datzelfde jaar sloeg een man met een moker in op de tegel.

Twee weken geleden werd Trumps tegel vernield door een 24-jarige man met een pikhouweel. De dader gaf zichzelf daarna aan bij de politie. Vandaag werd hij aangeklaagd voor vandalisme. De man kan voor zijn daad een celstraf van maximaal drie jaar krijgen.