Meisje (14) uit Den Haag al elf dagen vermist

Al ruim anderhalve week wordt de 14-jarige Nsimire Massembo vermist. Het meisje uit Den Haag werd op 28 juli voor het laatst gezien, toen ze de woning verliet van een vriendin bij wie ze had geslapen.

Een dag later werd Nsimire als vermist opgegeven. Haar vader heeft vanochtend op Facebook een emotionele oproep gedaan aan "alle vaders en moeders in Nederland" om te helpen zoeken.

Hij beschrijft de geboorte van Nsimire op Eerste Kerstdag 2003 en hoe het gezin in 2005 in Nederland is komen wonen. Het bericht is inmiddels al 47.000 keer gedeeld.

"Chillen"

De politie heeft op 31 juli een bericht laten uitgaan over de vermissing van Nsimire. Daarin staat dat het meisje regelmatig zou "chillen" in het Zuiderpark.

Volgens een woordvoerder is het hele sociale netwerk van Nsimire nagegaan en ook de contacten die ze mogelijk had in het Zuiderpark.

Amber alert

De vader van Nsimire vraagt zich op Facebook af waarom er geen Amber Alert is uitgegaan. Een woordvoerder van de Haagse politie zegt dat de vermissing van Nsimire niet voldeed aan de criteria daarvoor.

Een van die voorwaarden is dat de vermissing nog 'vers' is en dat er bovendien aantoonbaar sprake is van levensgevaar. Nsimire was al twee dagen weg toen ze als vermist werd opgegeven en er waren geen aanwijzingen voor acuut levensgevaar.