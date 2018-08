Maastrichtse boerderij na dood pinguïn: geef geen bitterballen aan dieren

Dag na dag vond Frissen dode vissen bij de dieren of zag hij hoe bitterballen aan de otters werden gevoerd. Toen de dierenpolitie en de NVWA lieten weten dat de boerderij zich aan de regels hield, werd het even rustiger. Tot afgelopen weekend: toen werd er iets in het drinkwater van de pinguïns gegooid. "In het weekend was het water nog groen, na het weekend niet meer. Dus het was waarschijnlijk chloor", zegt Frissen.

Kwade bedoelingen of naïeve goeiigheid?

Twee van de drie pinguïns hebben het water gedronken. De dieren hebben verbrandingsverschijnselen aan de slokdarm, luchtpijp en de longen gekregen, zegt Frissen. Een van de pinguïns is inmiddels overleden, de tweede gaat het volgens Frissen waarschijnlijk ook niet overleven. "Nu vragen we ons af: was het gewoon naïeve goeiigheid en wilden de buurtbewoners het water 'zuiveren'? Of had de actie kwade bedoelingen? Ik word ook bedreigd."

De medewerkers van de boerderij hebben aangifte gedaan bij de dierenpolitie.