Duits stel krijgt jaren cel voor langdurig misbruik en 'verkopen' zoontje

Een Duitse vrouw en haar vriend zijn veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf voor het seksueel misbruiken en prostitueren van haar zoontje. Het kind, dat nu 10 jaar is, werd meer dan twee jaar misbruikt.

De 48-jarige moeder moet 12,5 jaar de cel in. Haar 39-jarige vriend kreeg twaalf jaar en tbs opgelegd. In Duitsland is tbs niet zoals in Nederland gericht op behandeling van de dader, maar op het beschermen van de maatschappij. En dat moet nu gebeuren, vindt de rechter, want de man is eerder veroordeeld voor kindermisbruik.

Het stel uit de Zuid-Duitse plaats Staufen misbruikte de jongen zelf, maar bood hem ook voor prostitutie aan op het dark web, een afgeschermd deel op internet dat gebruikt wordt door criminelen. Op die manier is de jongen bijna zestig keer misbruikt. Zes pedoseksuelen zijn daarvoor opgepakt; ook zij moeten jarenlang de gevangenis in en hebben tbs gekregen.

Schadevergoeding

De moeder en haar vriend zijn ook veroordeeld voor het seksueel misbruik van een meisje van 3 jaar oud. Het is niet duidelijk welke relatie zij met dat kind hebben.

De twee misbruikte kinderen krijgen een schadevergoeding. De moeder en de vriend moeten hun een bedrag betalen van in totaal 42.500 euro.