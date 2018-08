Volgende stap in ruzie met Canada: Saudi-Arabië schrapt vluchten naar Toronto

De Saudische luchtvaartmaatschappij Saudi Airlines vliegt niet meer naar Toronto. Alle vluchten naar de Canadese stad zijn geschrapt. Het is een nieuwe stap in het conflict tussen Saudi-Arabië en Canada dat onlangs ontstond.

De minister van Buitenlandse Zaken van Canada, Chrystia Freeland, deed vorige week een oproep aan Saudi-Arabië om gearresteerde burgerrechtenactivisten vrij te laten. Dat schoot Saudi-Arabië in het verkeerde keelgat. Volgens het land bemoeit Canada zich met interne aangelegenheden en krijgen opgepakte activisten een eerlijk proces.

Ambassadeur uitgezet

Als tegenreactie zette Saudi-Arabië gisteren de Canadese ambassadeur het land uit en riep het zijn eigen ambassadeur in Canada terug. Ook zijn alle nieuwe handels- en investeringstransacties met Canada gestaakt.

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken reageerde geschokt. "We zijn erg bezorgd dat de ambassadeur van Canada is uitgezet", zei ze in een verklaring.

"Canada zal altijd opkomen voor de bescherming van mensenrechten. We zullen nooit aarzelen om deze waarden te promoten en we zijn van mening dat deze dialoog cruciaal is voor de internationale diplomatie".

Saudi Airlines is de grootste luchtvaartmaatschappij van Saudi-Arabië en voert sinds 2013 directe vluchten uit naar Canada.