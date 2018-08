Denk moet 16.000 euro subsidie terugbetalen

De partij Denk moet ruim 16.000 euro subsidie terugbetalen omdat die niet goed besteed is. Dat heeft de Referendumcommissie besloten, die op de subsidie toeziet. De commissie wil er verder niets over kwijt, omdat Denk nog in beroep kan tegen het besluit.

Het gaat om geld dat Denk kreeg voor het referendum over de inlichtingendiensten. Een deel daarvan, 16.000 euro, is volgens de commissie niet goed besteed.

Volgens het ANP is Denk het eens met het oordeel van de commissie, maar legt de partij de schuld bij het online marketingbureau dat met het geld kiezersonderzoek deed en volgens Denk broddelwerk heeft geleverd. Denk wil het bedrag dan ook verhalen op dat bureau.

Het bureau kaatst de bal terug en zegt tegen het ANP dat het precies heeft gedaan wat Denk wilde. De onderzoekers peinzen er dan ook niet over om het geld terug te betalen en zeggen niet op te zien tegen een gang naar de rechter.