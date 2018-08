Aan deel bevolkingsonderzoeken doen minder mensen mee

Vrouwen tussen de 30 en 65 jaar die eens in de vijf jaar een uitstrijkje laten doen zijn over het algemeen goed beschermd tegen baarmoederhalskanker. Omdat deze vorm van kanker zich langzaam ontwikkelt is het in principe niet nodig vaker een uitstrijkje te doen. Alleen bij tussentijdse klachten is dat wel raadzaam.

Met het bevolkingsonderzoek kunnen jaarlijks naar schatting 330 gevallen van baarmoederhalskanker voorkomen worden. Jaarlijks krijgen zo'n zevenhonderd vrouwen de ziekte. Elk jaar sterven ruim tweehonderd vrouwen eraan.

Driekwart van de Nederlandse vrouwen in de risicogroep laat eens in de vijf jaar een uitstrijkje doen, vertelt RIVM-afdelingshoofd Nynke van der Veen. "Een kwart dus niet", zegt ze. De zogeheten beschermingsgraad in de risicogroep is daarmee 75 procent.

Die was in 2008 nog 79 procent. Sindsdien is er sprake van een trend waarbij de deelname aan de screening op baarmoederhalskanker langzaam afneemt. Tegelijk stijgt het aantal lichte en ernstige afwijkingen dat wordt gevonden.