Laatste miljarden naar Athene, Grieken staan weer op eigen benen

"De 260 miljard euro die is overgemaakt, is opgehaald bij meer dan 1500 investeerders uit Azië, Afrika en Europa. Er is geen sprake van belastinggeld uit Nederland of uit andere landen dat naar Griekenland is gegaan."

Nederland heeft alleen in de beginfase van het EFSF in 2010-2011 in stappen 3,2 miljard euro overgemaakt. De eurolanden brachten samen voor dat eerste steunprogramma 53 miljard euro op. Daarna werd het ESM opgetuigd.

Nederland en andere landen hebben wel aandelen in het ESM, waarmee ze garant staan voor het startkapitaal en waardoor het ESM kredietwaardig is. Dat doet Nederland ook bij andere internationale instellingen zoals de Wereldbank en daar krijgt de staat ook rente op terug. "Het belangrijkste dat Nederland ermee koopt is een soort verzekering tegen een crisis in de toekomst, waar Nederland zelf eventueel ook gebruik van zou kunnen maken."

Met Griekenland is overeengekomen dat de miljarden tegen een heel lage rente uiterlijk in 2069 zijn terugbetaald. Het ESM blijft ook na het beëindigen van het hulpprogramma het land en de economische hervormingen monitoren. Vier keer per jaar gaan vertegenwoordigers van het ESM er op bezoek. Het land heeft genoeg geld om zich bijna twee jaar staande te kunnen houden en moet zich nu weer zelf kunnen financieren, stelt het ESM.

Fikse ruzies

Als tegenprestatie voor de miljardensteun heeft Griekenland onder meer de pensioenen gekort, salarissen met 20 tot 30 procent verlaagd en het aantal ambtenaren met een kwart verminderd. "De Grieken hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt om Griekenland weer sterk te maken en gaan zeker door een moeilijke periode."