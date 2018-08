Tweede landelijke hittegolf een feit

Voor de tweede keer deze zomer is in Nederland officieel sprake van een hittegolf. Vandaag steeg het kwik in De Bilt voor de derde dag tot boven de 30 graden, voor de derde keer in een reeks van minimaal vijf zomers dagen.

Dat is een vereiste om van een landelijke hittegolf te kunnen spreken. Het moet daarvoor bij het KNMI in De Bilt vijf dagen op rij minimaal 25 graden zijn, waarvan drie dagen boven de 30 graden. Daarmee loopt deze tweede hittegolf nu van 29 juli tot - zo verwacht het KNMI - donderdag 9 augustus.

Net geen landelijk record

De vorige hittegolf was 15 juli tot en met 27 juli. Er was dus bijna sprake van een hittegolf van drie weken - een landelijk record - ware het niet dat de temperatuur in De Bilt op zaterdag 28 juli bleef steken op 24 graden.

In delen van Limburg, Brabant en Gelderland bleef het die dag overigens boven de 25 graden. Daar duurt de hittegolf dus wél al drie weken.

Bijzonder

Het is in Nederland nog maar twee keer eerder gebeurd dat er in één zomer twee keer sprake was van een hittegolf. Dat was in 1941 en in 2006. Gemiddeld hebben we hier eens per vier of vijf jaar een hittegolf. De vorige, die op 15 juli begon, was de eerste in drie jaar tijd.

Het KNMI telt sinds 1901 het aantal landelijke hittegolven in Nederland. De langste tot nu toe was in 1975. Toen begon op 29 juli een reeks van achttien zomerse dagen (boven de 25 graden), waarvan er zes tropisch (boven de 30 graden) waren.