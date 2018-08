Tilos: het eerste duurzame eiland in de Middellandse Zee

Geen stroomdips meer

Het project wordt ook door de bevolking van Tilos omarmd. Want het is niet alleen beter voor het milieu, ook de inwoners hebben er baat bij. Het eiland was tot nu toe afhankelijk van een onderzeese kabel vanaf het eiland Kos voor energie, en dat leidde regelmatig tot stroomonderbrekingen.

Het project zit nu nog in de proefperiode, in het najaar moet het eiland definitief overgaan op wind- en zonne-energie. Toch zijn de eerste milieuprijzen al binnen en is de belangstelling uit zowel binnen- als buitenland groot.

"Maar elk eiland kan een Tilos worden", zegt ingenieur Spyros. "We zijn een model voor andere eilanden. Niet alleen in Griekenland, maar voor heel Europa."

Ondertussen is Tilos zelf alweer bezig met nieuwe, groene plannen. "Straatverlichting door zonne-energie, en elektrische fietsen en motorfietsen voor het gemeentepersoneel", oppert burgemeester Maria Kamma. "Of oplaadpalen voor elektrische auto's, om maar wat te noemen."