NPO Radio 1 stopt na 70 jaar met piepjes als tijdsein

Na 70 jaar stopt NPO Radio 1 met het tijdsein. Dit najaar worden de karakteristieke drie piepjes, ook wel 'pips' genoemd, rond het hele uur vervangen door een nieuwe vorm.

"Veel radiozenders gebruiken de piepjes al niet meer", legt een NPO-woordvoerder uit. "In deze tijd heeft iedereen met horloges en mobiele telefoon de exacte tijd. Bovendien luisteren veel mensen digitaal of online waardoor er een vertraging optreedt."

De pips bestaan sinds 1948. Toen waren het er zes, sinds 1991 zijn het er drie. Het nieuwe signaal zal door luisteraars ook worden herkend als een soort tijdsein, zegt de NPO. Luister hier naar het nieuwe signaal.

'Remmende onderbreking'

"Goed dat het verandert", zegt Hans Hogendoorn, al jaren 'de stem' van NPO Radio 1. "Het is niet meer nodig, want mensen weten nu zelf precies hoe laat het is. De BBC heeft jaren geleden al hetzelfde gedaan."

Wie denkt dat de 71-jarige Hogendoorn in de loop der jaren gehecht is geraakt aan de piepjes komt bedrogen uit. "In de jaren 80, toen ik werkte voor NOS Langs de Lijn, waren het zelfs nog zes pips. Dat vond ik eerlijk gezegd maar een remmende onderbreking."