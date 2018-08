Echtpaar lijkt postuum schuldig aan diefstal De Kooning-doek

Op de foto is te zien dat Jerry en Rita, die in New Mexico woonden, in 1985 Thanksgiving vierden bij familie in Tucson. De foto vertoont gelijkenissen met een compositietekening van de verdachten van de kunstroof in Tucson de dag daarna.

Opgerold

Dat het schilderij van De Kooning was gestolen door een man en een vrouw was dus al bekend. De man en vrouw kwamen het museum van de Universiteit van Arizona 's ochtends binnen, toen het officieel nog gesloten was - de dienstdoende bewaker zag daar geen kwaad in, want het museum zou toch bijna opengaan.

De vrouw leidde de bewaker af en ondertussen verdween de man naar de tweede verdieping. Binnen een kwartier stond hij weer beneden en verlieten de twee het museum. Toen de bewaker daarop naar boven ging, zag hij dat het schilderij van De Kooning was verdwenen. De man had het waarschijnlijk uit de lijst gesloopt en opgerold onder zijn jas meegenomen.

Wie de twee dieven waren, bleef decennialang een raadsel. De compositietekening leverde niets op, evenals de verklaring van een getuige die het stel in een "roestkleurige" auto had zien wegrijden.

Aanwijzingen

Nu wijzen steeds meer zaken erop dat Jerry en Rita, muziekleraar en logopedist, de daders waren. Niet alleen hadden zij het schilderij jarenlang in hun huis hangen, ze waren op het moment van de kunstroof dus ook in de buurt van het museum. Bovendien reden zij volgens een neef vrijwel altijd in een rode auto.

Ook schreef het echtpaar verschillende romans, waaronder een over een vrouw die met haar kleindochter een smaragd uit een museum steelt. De fictieve diefstal lijkt op die van het schilderij van De Kooning. Tot slot: volgens een lokale nieuwszender hielden de twee een vrij uitgebreid dagboek bij, maar lieten ze de bladzijde van Thanksgiving 1985 om onverklaarbare redenen leeg.

Willem de Kooning

Jerry Alter overleed in 2012 op 81-jarige leeftijd. Zijn vrouw Rita werd ook 81, zij stierf vorig jaar. Daarna werd hun inboedel, waaronder het schilderij Woman-Ochre van De Kooning, verkocht aan antiekhandelaars.

Woman-Ochre maakt deel uit van een serie vrouwenportretten die de Nederlands-Amerikaanse kunstenaar schilderde. In 2006 werd een ander werk uit de serie geveild voor 137 miljoen dollar. De Kooning werd in 1904 geboren in Rotterdam, maar verhuisde al in 1926 naar de Verenigde Staten. Daar overleed hij in 1997.

De FBI onderzoekt de kunstroof en wil hierover nog geen uitspraken doen.