Phishing-bericht met 'gratis KLM-tickets' gaat rond op WhatsApp

De KLM laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van het phishing-bericht. "We raden iedereen aan altijd naar KLM.com te gaan voor onze acties of te checken of ze op onze socialemediakanalen staan", zegt een woordvoerder. De KLM heeft melding gemaakt van de fraude bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting.

Mensen die hun gegevens hebben ingevuld, hoeven niet bang te zijn dat ze zijn gehackt. Volgens RTL Nieuws worden de gegevens gedeeld met bedrijven, zodat die via e-mail, post en telefoon reclame kunnen versturen.