Geluidsoverlast Curaçao wordt nationale discussie

In december hadden protesten tegen geluidsoverlast nog een raciaal karakter. Nederlandse bewoners hadden een oproep gedaan op Facebook om geluidshinder van het terugkerende kerstfeest Noche Buena aan de kaak te stellen. De klacht schoot bij veel Curaçaoënaars in het verkeerde keelgat en leidde tot hevige discussies. De eilanders vonden dat de muziek een traditie is en hoort bij de Curaçaose gezelligheid.

"Ja, dat is onze cultuur. Een feestje bouwen ook", zegt horeca-ondernemer Boereveen. "Door ons klimaat leven we buiten en is het eigenlijk altijd luidruchtig op Curaçao. Daar komt bij dat we in het verleden niet goed hebben opgelet bij de ruimtelijke ordening van onze stad. Het gevolg is dat woongebieden omringd worden door restaurants, supermarkten, wasserijen, nachtclubs, kroegjes en allerlei activiteiten die overlast veroorzaken voor omwonenden.