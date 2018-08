'Twee doden na drugsgebruik tijdens dance-festival Tomorrowland'

In België zijn tijdens het dance-festival Tomorrowland twee vrouwen overleden na drugsgebruik, meldt de VRT op basis van bronnen. In één van de twee gevallen ging het naar verluidt om xtc-gebruik.

De vrouwen kwamen niet uit België. Over hun identiteit is verder niets bekendgemaakt.

Het eerste slachtoffer nam de drugs in tijdens het eerste weekend van het dance-festival dat tussen vrijdag 20 en zondag 22 juli werd gehouden in de plaats Boom. Ze overleed een kleine week later in een ziekenhuis in Antwerpen.

De tweede vrouw gebruikte de drugs in het tweede weekend van Tomorrowland. Ook zij bezweek een paar dagen later in het ziekenhuis.

De politie zegt niet op de hoogte te zijn van een niet-natuurlijk overlijden. Ook Tomorrowland zegt niet op de hoogte te zijn.

Eerder liet de federale politie al weten dat er tijdens de twee weekenden 63 drugdealers op heterdaad zijn betrapt. Onder hen waren een aantal Nederlanders.