Tientallen bosbranden in heet Portugal

Portugal en Spanje hebben te maken met een hittegolf, die wordt aangewakkerd door wind uit de Sahara. Op veel plaatsen is het meer dan veertig graden. Volgende week wordt het wat koeler.

In de Portugese hoofdstad Lissabon is gisteren het hitterecord uit 1981 gebroken. Gisteravond werd het daar 44 graden, een graad warmer dan in 1981. Het heetst was het gisteren in Alvega, in het midden van het land. Daar werd een temperatuur gemeten van 46,8 graden Celsius. Dat is dicht bij de heetste dag ooit in Portugal in 2003, toen het 47,4 graden werd.