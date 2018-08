'Bij Zomergast Van Gaal zit de emotie altijd dicht onder de oppervlakte'

Hoe gaat Zomergasten-presentatrice Janine Abbring hier een balans tussen vinden? Abbring is 'een beetje' bang voor Van Gaal, onthulde ze al tegenover NU.nl.

"Sowieso maken we drie uur televisie, en ook leuke televisie. Of je het dan nog een level hoger weet te tillen is de vraag." Een tip van Pot: stel vragen die open zijn. "Want vragen die niet open zijn, vindt Louis suggestief. Die ergeren hem."

Er zijn volgens hem twee zaken die in het voordeel van Abbring spelen. Ze is geen voetbalkenner en ondermijnt Van Gaals kennis dus niet, want daar kan hij echt niet tegen. En ze is een vrouw. "Ik sluit niet uit dat hij een heel vaderlijk, uitleggend toontje tegen haar aan zal slaan", verwacht Pot. "Dat kun je badinerend vinden, maar hij bedoelt dat goed denk ik."

Een aantal opvallende uitspraken van Van Gaal door de jaren heen op een rijtje: