Hitte zet de tijd stil in Utrecht

De klok van de Domtoren is ermee opgehouden. De wijzers van het Utrechtse icoon staan stil op 11.23 uur, waarschijnlijk al sinds vrijdagochtend.

De klok slaat wel gewoon, alleen de tijdsaanduiding is kapot. Dat komt door het weer, vertelt beheerder Jaap van Engelenburg. "We hebben allemaal een beetje last van de warmte. Dit zijn oude uurwerken en door de warmte kunnen oude metalen uitzetten", zegt hij tegen RTV Utrecht. "Daardoor komen tandwielen vast te zitten."

Het gebeurt elke zomer wel een keer dat een monumentale klok in Utrecht vastloopt door de warmte. Maar zo erg als nu is het nog niet geweest. "Dit is nummer drie die stilstaat", vertelt Van Engelenburg. "De monteur heeft bijna piketdienst." Door de warmte weigert ook de speeltrommel van de Nicolaïkerk dienst.

Morgenochtend komt een monteur langs om de klok in de Domtoren te repareren.